記事ポイントモニョチタポミチ×TICO初コラボ、チャーム4種・ヘアピン2種の全6アイテム「シュガーめじるしチャーム」「おなまえリングチャーム」は名入れ対応2026年6月16日〜7月16日、楽天市場にて1カ月限定販売 アクリルグッズブランド「TICO」が、アーティスト／ペインターのモニョチタポミチとのコラボレーション商品全6種を、2026年6月16日（火）から楽天市場で販売しています。チャームやヘアピンなど日常に取り入れやす