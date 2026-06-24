記事ポイント天然シュガースクラブが体温でとろけ古い角質を除去スクワラン・ヒアルロン酸Na・トリプルローズエキス配合で乾燥ジワをケア洗い流し不要のスティックタイプでリップクリーム感覚の手軽さ ハーバーが、乾燥による皮むけ対策のためのシュガースクラブ入りリップバーム「シュガーリップスクラブバーム」を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。待望の新アイテムです。スティック状のバームをなじませるだけ