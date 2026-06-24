記事ポイントTDIの泉里佳さんがAWS Community Builder AI Engineering部門に選出ブログ執筆・登壇・勉強会などAWS技術発信活動が評価TDIからのAWS Community Builder選出は初 TDIは、コーポレート本部デジタルイノベーション技術部に所属する泉 里佳さんが、Amazon Web Services（AWS）の「AWS Community Builders Program」においてAI Engineering部門の「AWS Community Builder」に選出されたと発表しました。TDIからの同プ