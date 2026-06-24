記事ポイント目もと・口もと・眉間の小ジワに密着する部分用化粧下地微粒子スムースパウダーが凹凸を埋め、レフ板効果で影を飛ばしてシワをぼかすカラーレスで先端アプリケーター付き、2026年8月20日より数量限定発売 ハーバーは、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地『なめらか美肌ベース』を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。通信販売および全国のショップハーバーで購入できます。目もと・口も