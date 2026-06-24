ベルギーを公式訪問中の天皇陛下が、カメラの前で同行記者の取材に応じ、感想を述べられました。陛下は現地時間24日、ベルギー南部のナミュール城で同行記者の取材に応じ、今回の国賓訪問を振り返られました。「今回、オランダそしてベルギー両国とも、国王陛下、王妃陛下、大変温かいお招きをいただき、楽しく充実した日々を送ることができておりますことを大変ありがたく思っております。ゆく先々で、皆さんから温かく迎えていた