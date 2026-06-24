日本テレビ中継で解説を務めた日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑選手が、次戦のスウェーデン戦の展望を語りました。日本時間21日のチュニジア戦で4−0の勝利。勝ち点4でグループステージF組の2位につけています。第3戦で戦うスウェーデンは初戦のチュニジア戦で5−1で勝利。日本は敗れると3位まで落ちる可能性があります。本田選手はスウェーデンについて、「前線に特徴のある選手がいて、カウンターが一番の武器になると思