片山さつき金融相が24日、アルファベットの最新AIを三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行に提供すると発表した。3行は、2日に「クロード・ミュトス（ミュトス）」のアクセス権も付与されている。 5年で日本も「AI革命」か若者のAI失業が始まりSE・プログラマも稼げない職業に 昨今、攻撃性の高いAIが企業のネットのぜい弱性をつきサイバー攻撃を受ける懸念が高まっている。金融機関のシステム