衆参両院の正副議長は２４日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の要綱を了承し、公表した。旧宮家の男系男子を対象にした養子については、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる９条の例外措置と位置づける。政府は２５日の与野党全体会議に要綱を提示した上で、改正案を月内にも閣議決定したい考えだ。改正案では、養子の限定容認と結婚後の女性皇族の身分保持を制度化する。身分保持では、結婚後に「皇族