タレントで実業家の神田うのが、１４歳の娘の進路について、夫と先生と食事会をしながら話をしたことをＳＮＳで明かした。神田は、２００７年１０月に実業家と結婚。１１年１１月に長女を出産した。１４年のテレビ番組では「うちは“行ったり来たり婚”。家が２つあって、主人の家と私の家とを、私と娘が行ったり来たりするの」と独特のライフスタイルについて説明。今年４月末にもＳＮＳで「パパ宅には週に１、２回しか行かな