【ソウル共同】韓国の聯合ニュースは24日までに、北朝鮮の朝鮮中央テレビが、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の中継映像を無断で使用した可能性があると報じた。国際サッカー連盟（FIFA）の放映権保有者リストに北朝鮮は含まれていないが、ニュースとして許容された範囲を超える約5分間の映像を報じていたという。聯合によると、朝鮮中央テレビは15〜18日に試合の主要な場面を編集して放送した。中国など近隣