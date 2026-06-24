サッカー元日本代表の本田圭佑が２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「おお、ＧＭＯありがとうございます！」と拍手マークとともにつづり、ＧＭＯインターネットグループの熊谷正寿代表の投稿を引用ポストした。熊谷代表は「本田くんＧＭＯは社内パブリックビューイングから全力で応援します！！『ＧＭＯｙｏｕｒｓ・フクラス』に集まりドリンクと軽食片手にパートナー（社員）皆で一丸となり日本代表に声援を