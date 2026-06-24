「上方落語若手噺家グランプリ決勝戦」が24日、大阪・天満天神繁昌亭で行われ、予選を勝ち抜いた8人が勝負ネタを披露し、桂三実（33）が優勝した。準優勝は桂九ノ一（30）だった。12回目を迎えた大会で21年、25年と準優勝していた三実は「悔しさが残っていた大会だったので、一番優勝したかった大会だった」と喜び、「ヒリヒリする大会なので、来年は出なくていいと思うとホッとしている」と笑顔を見せた。三実は名古屋市出身で、6