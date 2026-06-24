ボートレース尼崎の「第５８回尼崎選手権競走」は２５日、初日を迎える。横田貴満（３３＝佐賀）が手にした３６号機は前走の多羅尾達之が３日目に転覆、以降は下位着を並べた。それでも「体感では思ったよりは悪くない。回り足、起こしもスムーズでここ３節では一番違和感はない。ただ自分の体感ではということなので、人との比較ではどうか」と悲観の色はなかった。下関、芦屋で連続優出とリズムを作って参戦。「調整も苦し