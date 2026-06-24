まるがめボートの「スカパー！ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１４戦」は２４日、準優勝戦を行い、ベスト６が決まった。竹間隆晟（２５＝大阪）は準優９Ｒ１枠で登場したものの２着。「スタートですね…。調整も外した」と肩を落としたが「伸びはそれなりだし、ターン回りはいい」と舟足は悪くない。ルーキー戦に入ればＶ候補の一角。５月下関（２着）→同月尼崎（５着）→６月江戸川（５着）と近況のルーキーシリーズでは