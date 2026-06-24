ボートレース芦屋の「モーヴィ芦屋オープン５周年記念」が２５日、開幕する。谷川祐一が手にした２２号機は５月に行われたＧ?７４周年で峰竜太が超抜機に仕上げたエンジンだ。試運転後は「そんなに手応えは…」と浮かない表情だったが、前検終了後はがらり。「良いですね。特徴は行き足系。差しに行きたくなるような足。もう少し伸び寄りに振ってみても良さそう。楽しみな足」と笑顔で花マルを付けた。今節の台風の目とな