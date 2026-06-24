ボートレース福岡の「創刊６０周年記念・九州スポーツ杯」は２４日、３日目を開催した。小林甘寧（２２＝広島）が思い切ったターンで水面を沸かせている。前半は３コースが内を締め切る展開を生かし、４カドからまくり差して２番手確保。後半も５コースからまくり差すと先マイした永嶋裕一を追い詰めて２着とした。「伸びもターン回りも中堅より上はあって悪くない。乗りづらさもなかった。ただ、どちらも上位ではなくて中堅上