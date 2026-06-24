元衆院議員の宮崎謙介氏と政治ジャーナリストの青山和弘氏が２４日、ニッポン放送の「垣花正あなたとハッピー」に出演。高市早苗陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、他陣営への誹謗中傷動画の作成に関与した疑惑報道についてコメントした。宮崎氏は「中傷動画の問題って何の問題なんですか？ってあるじゃないですか。総裁選挙って公職選挙法の範囲外なんで、何をやったっていい。中傷合戦じゃないですか。１番の被害者