ボートレース蒲郡の「スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞」は２４日、予選２日目を開催した。永井源（４６＝愛知）は、３Ｒ、６コースからまくり差しを狙うもバック５番手争い。それでも２Ｍ的確にブイ際を突いて３着に浮上しゴールした。後半１１Ｒは２コースから２着を確保。初日ドリーム戦は６着に敗れたが、４走して１、６、３、２着と巻き返しに成功した。舟足は「伸びは初日の方が良かった。おそらく伸びはこれ以