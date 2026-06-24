ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」が２４日に開幕した。谷口佳蓮（２４＝香川）は、初日前半２Ｒは４コースから４着も、後半８ＲはインからトップＳを決め、この日初の逃げ切り勝利。「初のイン逃げはペラに集中していて気づかなかったです。前半は起こしから行き足が良くなかったので修正して、後半は問題なかったし、足も体感は悪くなかった。いい調整ができましたね」