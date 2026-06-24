◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週（２４日、フランス・オルレアン）〇日本３―１（２５―１７、２５―１５、２２―２５、２５―１６）セルビア●１次リーグ第２週が始まり、世界ランク５位の日本は、同９位のセルビアを３―１で下した。第１週の中国大会から開幕５連勝をマーク。アウトサイドヒッター（ＯＨ）・高橋藍（ルブリン）がチーム最多２２得点と攻守でけん引し、フランス大会初戦を