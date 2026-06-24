２４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、世界のスーパースターが続々とゴールを決めているサッカーの北中米Ｗ杯を報じた。日本時間２４日の試合でもポルトガルのエースＦＷクリスティアーノ・ロナウドが２得点をマーク。史上初の６大会連続弾を、歴代年長２位となる４１歳１３８日で決めるなどしたことについてキャスターの大越健介氏は「特にスーパースターと言われる人が、その名前通