サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が24日放送の日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）にVTR出演し、25日（日本時間26日）に行われるFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第3戦、日本―スウェーデンのスコアを予想した。番組では、同局で解説を担当した日本―チュニジア戦の直後に独占インタビュー。スコア予想をズバリ聞かれると「うーん、どうっすかねー」と考えた後、「スウェーデンはチュニジ