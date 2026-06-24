秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さまが、障害がある人たちのアート作品の展覧会に足を運ばれました。紀子さまと佳子さまは、きょう（24日）午前9時ごろ、東京・千代田区の会場に足を運び、関係者らと笑顔で挨拶されました。鑑賞されたのは、「HERALBONY ARTPRIZE 2026」の展覧会です。この賞は、世界中の障害があるアーティストたちの活動を後押しするために設けられたもので、開催3回目となる今年は、77の国と地域からお