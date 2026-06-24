去年3月、長野県の陸上自衛隊・松本駐屯地で「陸自の精鋭」とされるレンジャー隊員が訓練中に死亡した事故をめぐり、遺族が国を相手取り損害賠償を求める裁判で、隊員の妻は「夫の命は杜撰な訓練によって奪われた」と訴えました。松本駐屯地に所属していたレンジャー隊員の2等陸曹の男性（当時41）は去年3月、駐屯地内で行われたレンジャー隊員向けの訓練中におよそ15メートルの高さの「訓練棟」から別の隊員が誤って落下させた機