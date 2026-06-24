お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔が、２４日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】」に出演。大河ドラマの顔合わせを振り返った。芝は、２０２７年ＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演する。その顔合わせには約２００人が集結。主演の松坂桃李を皮切りに「（キャストは）ひと言ずつあいさつしていく。これが１時間ぐらい続いた」そうで、芝はこの時「（この場に）どうやっ