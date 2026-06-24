２人組ユニット「スキマスイッチ」の大橋卓弥、常田真太郎が、２４日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。楽曲提供のエピソードを明かした。「スキマスイッチ」は、「全力少年」「奏」など数々のヒット曲を生みだした他、ＹＵＫＩや工藤静香、松たか子、大泉洋などのアーティストへ楽曲提供も行っている。楽曲提供について、大橋は「その方に合った歌詞やメロディーにしたい」という中、常田によると「でもやっぱり作り