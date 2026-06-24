伸び盛りの高橋竜矢（２８＝広島）は、５月桐生から３節連続優出中とリズム良く参戦。前々節の地元・宮島７２周年はＧ?で２回目の優出（３着）とノリに乗っている。「いつも通りやってるだけだけど、気持ちの面が大きいですね。宮島は気持ちがすごく入ってエンジンも出せてた」と充実の表情を見せる。機率１７％の平凡機４５号を引いてしまい「下がってましたね。乗った感じ出足の方が良さそう。起こしは悪くないので、そこか