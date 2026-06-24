ボートレースびわこの「大阪スポーツ杯争奪第３１回におの湖賞」は２４日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の近江翔吾（３３＝香川）が抜きで１着。通算２５回目、当地初?で今年３回目となる優勝を飾った。コンマ１７の好Ｓから１Ｍ先に回りながら、懐を３号艇・中井俊祐にまくり差されてＢＳ先行を許す展開に。しかし、２Ｍで中井を先に回し、渾身の差しハンドルを入れて逆転してみせた。「後ろを見たら３番手がいなかった