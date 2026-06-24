鹿児島県・徳之島の港で24日午前身元不明の男性の遺体が見つかりました。 徳之島警察署によりますと24日午前10時ごろ、徳之島町亀徳の亀徳港で「運送業者から海に男性が浮いているので通報してくれと頼まれた」と港の荷役業者から警察署に通報がありました。 駆け付けた警察官が岸壁から30メートルほど離れた海上で男性が仰向けで浮いているのを発見し、消防らと救助しましたが、その場で死亡が確認されました。 男性