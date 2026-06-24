就寝中の路上生活者の男性にやけどをさせたとして、22歳の男と17歳の少年が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、名古屋市西区の無職の男（22）と、愛知県岩倉市の無職の少年（17）です。 警察によりますと2人は、19日午前2時50分ごろ、名古屋市中区の歩道橋の下で寝ていた80代の男性の布団をめくり、男性が着ていたシャツに火をつけて左腕にやけどをさせた疑いがもたれています。 「若い男が火をつけて