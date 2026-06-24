モデルで女優の紺野彩夏が夏らしいオフショットを公開。２７歳の誕生日を迎えたことを報告した。紺野は２４日に自身のインスタグラムを更新し「２７歳になりましたみなさま、お祝いしてくださってありがとうございます楽しく、いろんなことに挑戦できるように頑張ります！２７歳もよろしくお願いします〜！」とつづり、肩出しコーデをアップした。この投稿には「こんちゃんおめでとう〜らぶ」「紺ちゃんらしく輝ける１