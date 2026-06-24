藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月23日（火）の同番組では、平子祐希（アルコ＆ピース）とこっちのけんとが、新米パパの悩み相談にのった。子どもがいる夫婦のスキンシップ問題を解決する、天才的なアイデアとは…？【映像】アルピー平子、12歳長女の辛辣な態度にショック「ちゃんみなのPV観てる時…」今回も先週から引き続き、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。