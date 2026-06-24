伊藤くんもすっかり変わったな▶▶この作品を最初から読む地元を離れ、パート社員として静かな日々を送る41歳の井上美里。ある日、彼女のもとに葬儀の招待状が届きます。差出人は、すでに亡くなっている高校時代の同級生・水原すみれ。美里にとってすみれは、名前をうっすら覚えている程度の存在で、親しかった記憶はありません。「なぜ私が呼ばれたのだろう」そんな戸惑いを抱えながら、彼女は葬儀場へと向かいます…。