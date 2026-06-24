2026年6月22日、中国のポータルサイト・捜狐に「『名探偵コナン』黒い赤ん坊の登場に考察合戦が勃発」とする記事が掲載された。記事は、「長年にわたり、黒ずくめの組織の真相や組織のボスの正体、毒薬・APTX4869の秘密は、『名探偵コナン』最大の謎として描かれてきた。そして最近、アニメ化された最新エピソードに登場した、真っ黒に塗りつぶされた赤ん坊が話題になっている」と紹介。「顔の造形も表情も見えず、輪郭だけが描か