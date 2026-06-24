◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表はグループステージ第2節でチュニジアに4-0で快勝。4ゴールの快勝に注目が集まった一方で、解説を務めたW杯3大会連続出場・本田圭佑選手は、守備陣の働きを高く評価しました。本田選手は「日本が圧倒的に強いなという言葉以外出てこない」と振り返り、「終始チュニジアとの差が歴然だった。その