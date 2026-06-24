女子ゴルフのイ・ボミが２４日、自身のインスタグラムを更新。「母とあじさい祭り」とつづり、鮮やかに咲き誇るあじさいの前で撮った母・ファジャさんとの２ショットなどを投稿した。母と娘はやはりそっくりで、青や白の満開のあじさいの前でニコリ。フォロワーからは「お母さんがお姉さんみたい」「年の離れた姉妹ですね。どちらも可愛い」「よく似てる美人姉妹のようだね」などとコメントが寄せられた。