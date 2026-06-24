24日（水）にネーションズリーグ（VNL）2026男子 予選ラウンド第2週の1戦目が行われ、男子日本代表は男子セルビア代表と対戦した。 10日（水）に開幕したVNL2026の男子大会。就任2年目のロラン・ティリ監督率いる男子日本代表は、予選ラウンド第1週を4連勝で飾っている。舞台をフランスに移した第2週、日本は1戦目でFIVB世界ランキング9位のセルビアと対戦した。現地の気温が38度に達し、選手のコンディションが