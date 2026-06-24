「ボクシング・第１１７回デイリースポーツ後援・オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２４日、後楽園ホール）５３キロ契約４回戦で、現役立教大生ボクサーの佐藤一颯（２１）＝フラッシュ赤羽＝が、長谷川耀大（２９）＝小熊＝を、ＴＫＯで下した。これでデビューから２連続ＴＫＯ勝ち。心技体が一体となったボクシングを目指しているという佐藤。この日は、２Ｒに鼻出血のアクシデントなどもあり「なかなかうまくいかな