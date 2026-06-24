日産自動車グローバル本社日産自動車が、国内の5工場で働く事務系の職員を対象に早期退職者を募集する方針を固めたことが24日分かった。9月に実施する。世界で2027年度までに2万人を削減するリストラ策の一環で、昨年に続く募集となる。募集規模は不明。日産関係者によると、一定の年齢以上で条件に合うのは1800人程度とみられる。5工場は、いわき工場（福島県いわき市）と栃木工場（栃木県上三川町）、横浜工場（横浜市）、追