サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が24日放送の日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第3戦で日本と戦うスウェーデンを分析した。日本は引き分け以上でF組の2位以内が確定し、負けても3位での1次リーグ突破が有力となっている。スウェーデンはイサク（リバプール）とヨケレス（アーセナル）の長身2トップが警戒ポイントとなるが、本田は「前