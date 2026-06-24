「ボクシング・第１１７回デイリースポーツ後援・オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２４日、後楽園ホール）スーパーフェザー級４回戦で、神主ボクサーの野口貴彦（３５）＝金田＝が、服部翔太（３２）＝フラッシュ赤羽＝に、判定（２−１）で勝利した。野口は、１０連敗中だった昨年１２月に７年半ぶりに勝利。迎えた今回は「前回、久々に勝った感覚を忘れずにずっと練習していた」と、相手の激しい攻めを冷静に見極め