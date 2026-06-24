「Team Cam」最新回公開サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。日本サッカー協会は24日、公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新回で、4-0で快勝したチュニジア戦の舞台裏を公開した。日本が完勝した20日（日本時間21日）のチュニジア戦は、W杯通算1000試合というメモリ