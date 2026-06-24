記事ポイント40歳未満の心筋梗塞発症率が年間3%以上上昇し、若年化が世界的な研究課題に7種類の標的を1回で同時検出できるマルチプレックスキットで実験工程を大幅短縮試薬・動物モデル・初代細胞の三位一体プラットフォームで研究全行程をカバー Cloud-Cloneは、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の研究に特化したバイオ試薬・動物モデル・初代細胞ツールの製品体系を継続的に拡充しています。コア技術プラットフォームの改