記事ポイント国・東京都・葛飾区のトリプル補助金で平均工事費165万円が15万円に圧縮友人紹介でその15万円もファミリー工房が全額負担し最終負担0円断熱・結露軽減・遮音・UVカット・防犯・節電の6大メリット付き ファミリー工房は、2026年度の国・東京都・葛飾区によるトリプル補助金と独自の友人紹介キャンペーンを組み合わせ、葛飾区在住の方を対象に断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーンを開始しました。一