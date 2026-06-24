記事ポイントコンベックス岡山に約1,300ブース・25,000点超の手づくり作品が集結作家本人から直接制作ストーリーを聞きながら一品を探せる初心者向け30種類のワークショップを体験可能 瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2026年8月1日(土)・8月2日(日)の2日間、コンベックス岡山(岡山県岡山市)にてイベント「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」を開催します。今回で7回目の開催となる同イベントでは、全国の作家による