記事ポイント入場無料・事前予約不要、2026年7月29日から町田シバヒロで2シーズン開催全国・海外ブルワリーが集結し、会場限定・季節限定ビールが登場飲み比べセットで初心者でも自分好みの一杯が見つかる 大江戸ビール祭り実行委員会は、2026年7月29日（水）から8月11日（火・祝）まで、「大江戸ビール祭り2026夏」を町田シバヒロで開催します。全国のブルワリーと海外ビールが一堂に集まるクラフトビールイベントで、入場無