記事ポイント淀屋橋エリア初出店、2026年7月6日（月）午前10時オープン京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結し、平日7時30分から夜10時まで営業入口デリカ厨房の出来たて惣菜・弁当と自社工場製ベーカリー、輸入食材を取り揃え いかりスーパーマーケットは、淀屋橋エリア初出店となる「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」を2026年7月6日（月）にオープンします。京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋