記事ポイント2026年7月10日、新宿OZONEで外構・住宅価値セミナー開催山田貴宏氏・高橋寿太郎氏が思想・実践・市場の視点で登壇参加費2,500円、定員40名 リビングデザインセンターOZONEが、外構・エクステリアの視点から住宅の設計と価値の関係を考察するセミナーを2026年7月10日(金)に開催します。建物の性能や意匠だけでなく、外部空間・地域との関係性・時間とともに育つ環境までを含めて住まいの価値を捉える視点を、建築