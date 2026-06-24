俳優・黒沢年雄（82）が24日までに自身のブログを更新し、テレビのコンプライアンスについて私見を展開した。黒沢は「最近のテレビは非常につまらない…コンプライアンス？人権？を意識し過ぎて会話が自由ではない。一般国民には理解しにくい問題が多々ある」と切り出す。「例を挙げたら切りがないが一例として…八百屋，肉屋、床屋はダメ…さんをつけなさい？！看護婦は看護士、スチュワーデスは客室乗務員といいなさい」「