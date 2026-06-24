「ボクシング・第１１７回デイリースポーツ後援・オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２４日、後楽園ホール）女子スーパーライト級６回戦で、東洋太平洋スーパーライト級１位の津端ありさ（３３）＝多寿満＝が、ドゥアンジェイ・セージアム（１７）＝タイ＝をＴＫＯで下した。これでデビューから４連勝（３ＫＯ）。津端は２０１９年に全日本女子選手権優勝。東京五輪、パリ五輪の有力選手として注目されていたが、惜しく